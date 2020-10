Tänaseni pole tõestatud, kuidas mõjutab kliimat see, kui panna karmimad tingimused põllumeestele. Rohelised soovivad teiste leiva teenimist raskendada, ise samal ajal lennukitega Brüsseli vahet sõites ja pidades jutlusi kliimaneutraalsusest. Lõppude lõpuks on tavaline talunik Lõuna-Eestist see, kes peab maksma rohepöörde eest kallist hinda.