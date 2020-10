Jüri Pihel: «Kuuldused televisiooni surmast on siiski tugevasti liialdatud. Vähemalt esialgu.»

See on tõsi. Selge on ka see, et üks asi on investeerida tugevasse rahvuslikku telekanalisse, teine asi aga investeerida ja nullist üles ehitada rahvusvahelise sisuga kanalit. Kus sa lokaliseerid, valid sisu, sead asjad mõistlikku järjekorda, brändid… Ja teed sellest bisnise. Eks need ole siiski kaks suhtelist erinevat mõtteviisi. Samas ei taha ma öelda, et näiteks lastekanalit oleks kuidagi lihtne teha. See on väga suure konkurentsiga ala, kus on palju rahvusvahelisi tugevaid tegijaid. Pluss see, et lapsed on vaatajatena ikka väga vähelojaalsed. Nad lähevad kergesti kaasa iga järgmise uuega. Aga olen seni üsna hästi hakkama saanud. Kõik need aastad on me äri olnud korralikult kasumlik. Oleme jõuliselt laienenud, ilma et oleksime ise pidanud välist raha kaasama.