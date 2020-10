Tundub, et selle jaoks on terve mu eluaja olemas olnud demokraatlik idee. Nad on ratsutanud enamasti tühja tünni otsas ja kedranud aina Kennedy parimaid palasid. Enamik lubadusi on püsinud muutmatuna aastast aastasse. Parim, mida nad on suutnud pakkuda, on rahu ja ei mingit kodusõda. Isegi nüüd au sees hoitaval Obama ajastul pöördus ta Ameerika poole üleskutsega jõuda tähtedeni, tabada ära oma sputnikuhetk. Paljusid ameeriklasi jättis see ometi külmaks.