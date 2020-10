Kuhu tõttad, vihmauss?

Kiirustavate jalgade või autorataste vahele ette võetud teekond ei lõpe vihmaussile üldjuhul hästi ning ka nende puhul, kes jätkuvalt ühes tükis, on vihmaussi mõõdukat liikumiskiirust arvestades sageli raske kohe mõista, kas teeline on jõu kogumiseks hetkeks peatunud või vajub külmal asfaldil parajasti lõplikku tardumusse. Vahel olen neid sentimentaalsetel ajenditel püüdnud aidata ning siis lööb vihmauss – kui temas eluvaim veel sees juhtub olema – väänlema ja vooklema otsekui madu Medusa peas. Ta vingerdab edasi ka taas mullapinnale aidatuna, justkui rahulolematult. Olen siis mõelnud, et mis õigus oli mul ülepea vihmaussi tegemistesse sekkuda. Nüüd võib tumeroosal ränduril jääda jõudmata mulle arusaamatu sihtmärgini, mille poole ussike juba kaua täistempol kiirustas.