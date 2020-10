Pangajuht: inimeste pensioniraha tulevad noolima ka šaakalid

Paistab, et pangad on kriisi kenasti seljatanud, kolmanda kvartali tulemused olid väga head, kuigi tõsi, konkreetselt SEB kasum veidi vähenes. Kas pankade jaoks on kriis läbi?

Ma ütleks nii, et Eesti pankade majandustulemused on Eesti majanduse peegelpilt. Pankadel ei saa kunagi minna väga palju paremini või halvemini kui Eesti ettevõtetel ja majapidamistel.

Tõsi, kui vaadata kolmanda kvartali tulemusi, siis need olid tervikuna tugevad. SEB puhaskasum oli küll veidi väiksem kui varem, aga seda seetõttu, et hindasime laenuportfelli alla. Kui palju meie portfell tegelikult pihta saab, näitab aeg.

Olen loomult optimist, aga tunnistan, et nähtavus on jätkuvalt väike. Vara on käsi plaksutada, kuid märgid näitavad, et head eeldused kriisi seljatamiseks on loodud.