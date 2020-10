USA juhtimisel loodi abordiõigust vastustav liit

Avaldusega soovitakse vastanduda ÜRO inimõiguste komiteele, mis käsitleb aborti inimõigusena rahvusvahelise õiguse mõistes. Üleeile virtuaalselt allkirjastatud Genfi konsensuse deklaratsioonis öeldakse, et selle osalised soovivad edendada naiste õigusi, kaitsta sündimata lapsi ja tugevdada perekonda ning leiavad, et abordiõigus on nende põhimõtetega vastuolus, vahendas Axios. «Puudub rahvusvaheline õigus abordile,» rõhutas Pompeo allkirjastamisel.

Kriitikud tõstsid esile, et deklaratsiooni allkirjastamine just praegu saadab USA valimiste eel maailmale sõnumi, et president Donald Trumpi administratsioon püüab oma välispoliitikat juhtida sotsiaalselt konservatiivsemasse suunda ning sõlmida liitlassuhteid maailma liidritega, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumises, kirjutasid Forbes ja The Washington Post.