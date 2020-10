Soome-ugri kultuuriruum – laiali pihustunud, kuid elutahteline

Praegusajal on erinevused soomeugrilaste vahel üpris suured. Kolm rahvusriiki asuvad Euroopas ja on modernsed, kuid mitmed sugulasrahvad elatuvad põllumajandusest ja küttimisest-korilusest. Samuti on sugulased erinevad usu poolest: leidub katoliiklasi, õigeusklikke, luterlasi, aga ka loodususulisi.

Kuigi aastasadade jooksul on soomeugrilasi mõjutanud võõrvõimud, on omavaheline koostöö elujõuline. Seejuures keskendutakse keeltele ja kultuurile, sest poliitiliseks ühistööks napib võimude entusiasmi ning see on potentsiaalne konfliktiallikas riikide vahel.