Koalitsioon ei tea veel, kuidas küsida rahva arvamust abielumõiste kohta

Esimene küsimus on, kas kevadel toimub rahvahääletus või -küsitlus. Mõlemat sõna on Eesti meedias kasutatud, kuid selgus puudub. «Seda ei ole veel täpselt otsustatud. Nii teksti kui juriidilist vormi ning järelmeid veel täpsustatakse, see pole veel paigas,» tunnistas Postimehele ka riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond).