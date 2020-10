Raha väljavõtjad saavad korraliku maksukirve

Hea uudis on aga see, et uuest aastast tulumaksuvaba miinimumi arvestusse teise samba pensionifondi väljamakse ei lähe – ei neile, kes on jõudnud pensioni­ikka, ega ka neile, kes sellesse ikka veel jõudnud ei ole.

Aga see pole veel kõik.

Teise samba pensionireformi propagandistide üks argument on asjaolu, et teise sambasse minev neli protsenti sotsiaalmaksust võetakse hiljem esimese samba pensionist maha. Nüüd nad aga ei rääkinud, et raha väljavõtjatel võetakse teises sambas oldud aastate eest esimesest sambast needsamad sotsiaalmaksu neli protsenti ikka maha. See tähendab, et teise sambaga jätkajatele kompenseeritakse need neli protsenti sõltuvalt teise samba pensionifondi edukusest vähemalt osaliselt, aga üldiselt ikka suurema summaga. Kui nad nüüd raha välja võtavad, on neil teises sambas oldud aastate eest esimese samba pension väiksem, aga teist sammast, mis seda kompenseeriks, neil enam ei ole ja pension on ikka väiksem, kui võiks olla. Tõsi, ülejäänud aastate eest on neil esimese samba pension suurem, kui oleks teise sambaga jätkamise korral.

Paljud ei võta raha välja

Sotsiaalministeeriumi pensionikalkulaatorist nähtub, et 50-aastase inimese – kelle palk on 1500 eurot kuus – pension oleks ainult esimese samba korral 518 eurot kuus, aga kui ta oleks liitunud teise sambaga selle algusest peale (2003. aastast), oleks tema pension 620 eurot kuus, millest 470 eurot moodustaks esimene ja 150 eurot teine sammas.

Kui ta maksed teise sambasse peataks, oleks tema pension 568 eurot, millest 492 eurot moodustaks esimene ja 76 eurot teine sammas. Kui ta võtaks oma raha teisest sambast välja, oleks tema pension 492 eurot.

Mida noorem inimene, seda lihtsam on ilmselt otsustada, sest neil on teise samba vara kogunenud vähem ja siis on raha väljavõtmisel tulumaksustatav summa väiksem. Rahandusministeeriumi andmetel on teise sambasse kogutud keskmine vara väärtus 6000 eurot ning selle summa rahakstegemisel tuleks maksta 1200 eurot tulumaksu ja kätte saaks inimene 4800 eurot.

Noorematel on ka rohkem järelemõtlemisaega ja kui inimene jõuab lõpuks järeldusele, et mõistlik oleks ikka teise sambaga liituda, siis saab ta seda teha, aga kahjuks alles kümne aasta pärast.

Investori, eriti pensionivara koguja parim sõber on aeg ja liit­intress, mis tähendab, et mida pikem on investeerimisperiood, seda suurem on vara väärtusele lisandunud protsendi rahaline väärtus. On ju suur vahe, kas viis protsenti kasvab 6000 euro suuruselt summalt või 60 000 euro suuruselt summalt – aastane kasv on vastavalt 300 või 3000 eurot.

Ka nende noorte puhul, kes otsustavad oma raha teisest sambast välja võtta ja kümne aasta pärast uuesti liituda, jääb teise samba vara väärtus pensioniea saabumisel tunduvalt väiksemaks sellest, kui ta poleks seda teinud. Sellisel juhul oleks ehk mõistlikum peatada sissemaksed ja lasta juba teise samba fondi kogunenud rahal edasi kasvada.