Kolmiku nähtamatu mees

Ansamblite siseelu on keeruline: solist võtab tähelepanu, aga vahel tahab hoopis kitarrist tõusta ja särada. Alati on bändi juures ka nähtamatu mees. Otseselt ei vaja teda keegi, ta võiks erinevate bändide juures tegutseda, aga ilma temata ka hästi ei saa. Selline mees on Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Ta ei ole isegi valitsuses, susib niisama vahepeal. Enesehinnanguga samas muret pole, sellest annab tunnistust Sakalale öeldu: Isamaa esindab valitsuses tervet mõistust ja tasakaalu. Ilmselt on asjalood halvemad, kui välja paistab