Suure kärata tööd rügav Kaspar Treier on tõusmas Eesti korvpalli üheks suuremaks tegijaks

21-aastane Treier pühkis kodumaa tolmu jalgelt juba 2014. Tema karjäär on kulgenud loogilist radapidi. Läbi erinevate noorteklasside viis tee Itaalia esiliigasse, kus mullu jäi Ravennas seljataha väga edukas hooaeg. Tasuks leping Sassariga.

Tõsi, tugeva kontrahti juures mängis rolli ka kohaliku korvpallipassi omamine. See tähendab, et Treier läheb kirja kohaliku mängijana – ta ei hõiva üht limiteeritud leegionäride kohtadest. Fakti muudab aga vähetähtsaks nüüdseks saabunud teadmine, et eestlane pole Sassaris lihtsalt joogipoiss.