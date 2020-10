2006. aastal, esimese Borati filmi tegemise ajal oli USAs presidendiks George W. Bush ning Eestis juhtis riiki peaminister Andrus Ansip Reformierakonna, Keskerakonna ja Rahvaliidu koalitsiooni eesotsas. Siis tundus see kõik lustaka jaburusena: niisugune meelelaad ja suhtumine, mille üle filmis irvitati, võis ju ollagi olemas kuskil hämaras postsovetistanis ja USA kolkaosariikides. Aga nüüdseks on asi masendavalt muutunud.

Eestist on vahepeal saanud Borati Kasahstan. Viimase nädala sündmuste valguses – Mart Helme «homod, jookske Rootsi», Jüri Ratase andekspalumistort Martin Helmele, Urmas Reitelmanni «sodomiidid ERRis!» ja kogu tatipritsimine selle ümber – pole selles enam mingit kahtlust. Ma olen harva nii täiuslikku ajastust näinud – Amazon Prime Video lasi «Borat 2» välja 23. oktoobril. Reede õhtul pärast selle vaatamist telefoni kätte võttes tuli peale must masendus. Film lõppes ära, aga päriselus kestab see kõik hooga edasi. See sobib tänasesse Eestisse nagu sõrm sõbra sinnasamusessegi.