Robert Bunder: toetad abielureferendumit, toetad diktatuuri?

Viimasel ajal on Eesti ühiskonnas elavat diskussiooni tekitanud praeguse valitsuskoalitsiooni plaan korraldada abieluteemaline rahvaküsitlus. Selle eesmärk on määratleda Eesti põhiseaduses abielu kui ühe mehe ja naise vaheline liit või vähemalt tagada praegusele perekonnaseaduses antud abielu definitsioonile senisest laiem kaitse.

Rahvaküsitluse idee on saanud tugevat kriitikat opositsioonierakondadelt ja liberaalsetelt ühendustelt. See on maailmavaatelisi erinevusi arvestades igati arusaadav. Siiski on vägagi hirmutav, milliseid süüdistusi ja kriitikat on referendumi vastased hakanud levitama. Toon esile mõned neist.