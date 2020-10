On selge, et reformi tulemusena väheneb peamiselt välismaistesse aktsiatesse ja võlakirjadesse investeeritav maksuraha. Kui osa töötavaid inimesi pensionikindlustuse II sambast lahkub, siis ei pea ka riik omalt poolt maksma nende pealt neli protsenti palgalt II samba fondidesse sotsiaalmaksuna laekunud vahendeid. See loob eelduse pensionitõusuks lähitulevikus ja on vähemalt minu jaoks selle otsuse rõõmsam osa. Kuid riigikohtu otsuses on olulisi seisukohti ka vanaduspensionäride vaesusele õigustepõhise lähenemise vaatevinklist. Lühidalt tooksin välja neli olulist põhimõtet.