Erinevate meetmetega on Euroopa Liit pannud koroonaabiks välja kokku pöörase summa, 750 miljardit eurot. Nüüd selgub, et siiani pole sellesse ühispotti, kust hädalisi turgutama hakatakse, veel sentigi voolanud. Poliitiline kemplemine hoiab raha kinni.

Abipakett on olnud suur vaidluste allikas algusest peale: suvel vaieldi Euroopa Liidus tuliselt selle üle, kuidas peaks Euroopa taaskäivitamisfondi kokku panema. Osa riike arvas, et see peaks olema tagastamatu abi, nn kasin nelik (Holland, Austria, Taani ja Rootsi) ütles aga, et võlg on võõra oma ning riigid saavad võtta laenu, mis siis kunagi tagasi maksta. Kokku käis jutt 750 miljardist eurost. Kirik ehitati keset küla: 750 miljardist 360 jõuab abivajajateni nn koroonalaenu näol, 390 miljardit on tagastamatu abi.