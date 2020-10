Majanduse lühiuudised

Tööandjad: eelarve valikud tekitavad muret

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu leidis, et järgmise aasta riigieelarves on tehtud murettekitavaid valikuid. Kõige enam valmistab tööandjatele muret investeeringute väike osakaal. «Ilusatele lubadustele vaatamata pole investeeringute märgatavat kasvu näha ei teede ja hoonete projekteerimises ega ka ehituses,» ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas. Aasa sõnul on investeeringud Eesti majanduse taastumisel ülimalt tähtsad, sest vastasel juhul väheneb ehitus- ja tootmismaht ning hõivatute arv kahaneb järgmisel aastal järsult. «Samuti oleks riigil tark kasutada odavat laenuraha just investeerimiseks ajal, kui ehituse hinnad on madalamad,» lisas Aas. BNS