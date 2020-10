Ootamatu petuskeem: firma annab palga asemel töötajale laenu

Oletame, et ehitusmehe palk on 800 eurot kuus, mille pealt makstakse ilusasti kõik maksud. See on selgelt alla turu keskmise, ehitusfirmad ütlevad ise, et niisuguse raha eest inimest naljalt ei leia. Seetõttu on töötasul ka teine osa. Tööandja kannab ehitusmehe kontole veel 1000 eurot ja kirjutab selgituseks juurde «laen».