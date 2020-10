Olen ikka olnud seisukohal, et kui eesti keel pole Eestis ainus riigikeel, siis kahaneb selle tähtsus viimaks tillukese seltskonna omavaheliseks veidruseks, köögikeeleks. Ometi tekib üha sagedamini küsimus: kas oleme vaikselt triivinud ajajärku, kus eesti keel on tegelikkuses minetanud riigikeele staatuse või pole selleni kunagi jõutudki?

Eesti keel on põhiseaduse järgi riigikeel. Kahjuks on eluvaldkondi, kus eestikeelne asjaajamine või teave ei ole alati tagatud. Nii töötab kaubanduses ja teeninduses arvukalt renditöötajaid, kelle suhtes on keeleoskusnõude rakendamine raskendatud. Valitsuse määruse järgi vastutab keelenõude rakendamise eest tööandja, kuid renditöötaja tööandja ei ole seesama ettevõte, kes töötajat tegelikult kasutab, vaid tööjõu rendifirma. Oleme teinud ettepaneku õigusakti muuta ning panna kohustus tagada tööks vajalik keeleoskus peale tööandja ka kasutajaettevõttele.