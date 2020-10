Kross: kuritegeliku pakti tühistamine peaks laienema ka baltisakslastele

Kross ise nimetabki oma eelnõu tuumaks seda, et selle rakendumine tunnistaks sünnijärgseteks kodanikeks ka need isikud, kes olid sunnitud Eesti kodakondsusest loobuma MRP tõttu.

Paljud Eesti kodanikud olid sunnitud lahkuma enne okupatsiooni – peamiselt baltisakslased, aga nende hulgas oli ka eestlasi, rootslasi jt – ja neid sunniti loobuma Eesti kodakondsusest. Tegu on sisuliselt samasuguste MRP ohvritega, nagu olid kõik Eesti Vabariigi elanikud. Kui Eesti on MRP järelmid õigustühiseks kuulutanud, siis miks loeme MRPd 1939. aastal lahkunutega seoses õiguslikuks? See on ebaõiglane ja mõneti on 1992. aasta rakendus ses osas nagu tööõnnetus,» ütleb Kross.