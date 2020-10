Robert Arakeljan asus kodumaale teele Tallinna bussijaamast 16. oktoobri varahommikul. Tõenäoliselt on mees juba Mägi-Karabahhis rindel, sest ühendust temaga enam ei saanud. FOTO: Sander Ilvest

On oktoobri keskpaik. Sügis on käes, lehed langevad. Kusagil Tallinna kesklinnas annab armeenlane Robert Arakeljan (28) tööl ülemusele lahkumisavalduse. Samuti paneb ta Mainori kõrgkoolis õpingud pausile ja annab ära Lasnamäe üürikorteri võtmed. Selleks et kodumaale lennata ja Mägi-Karabahhis kestvasse verisesse sõtta minna.