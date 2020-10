Pandeemia surub vaimselt haiged ahelatesse

Tema kodumaa, rahvaarvu poolest maailma suuruselt neljas riik Indoneesia on üks neist maadest, kus vaimse tervise hädade ravi asendavad tihti tabalukud, ketid ja ahelad. Olukorra on muutnud varasemast veelgi hullemaks koroonaviiruse pandeemia, mis sunnib ahelatesse tagasi ka need inimesed, kes viimastel aastatel tänu muutunud suhtumisele, ravimite paremale kättesaadavusele ja hoolekande paranemisele vabadust said maitsta.