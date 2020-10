Et sõnum ei sumbuks sõnadesse...

Tellijale

Aastatel 2015–2019 avaldas Õim paariaastaste vahedega luulekogud «Kõiksuse jälg», «Kirja vahetaja» ja «Nähtamatu pühendus», milles leidub mitmeid tähelepanuväärseid tekste, ent selleks, et pälvida püsivat ning põhjendatud tähelepanu ka väljapool autori enese pere- ja sõpruskonda, on neis liiga palju korduvkasutatud riime ja kulunud paatost. Siinkirjutaja subjektiivse maitse jaoks ühtlasi ka selgelt liiga palju sõnu. Et mitte öelda: tühje sõnu.

Otsekui minusugustele erivajadustega lugejatele mõeldes andis Õim tänavu välja kogu «Üle sõnalatvade», mis sisaldab üksnes tankasid. Tanka, kui keegi ei tea, on haiku vanem ja ülekaalulisem õde. Ehk tehniliselt väljendudes: viierealine ja 31-silbiline luuletus, mille silbid jagunevad ridade kaupa skeemis 5-7-5-7-7. (Keda huvitab klassikaline tankateooria ja žanri ajalugu, lugegu Rein Raua eessõna tõlkekogumikule «Süda on ainuke lill» (1992) ning Jaanus Valgu järelsõna valimikule «Haikud. Jaapani luulet Uku Masingu tõlkes» (1997).)

Õimu tankakogu, mis peaks vist olema üldse esimene seda laadi kogu eesti kirjanduse ajaloos, sisaldab oma avalehel teksti, milles autor kuulutab manifestatiivselt: «Raamatust otsin/sõnastamatuks jäävat» (lk 7). Tanka (ning mõistagi iseäranis haiku) on sedasorti kirjanduse jaoks täiuslik meedium. Sest tähendus on siin vähemalt ideaalis alati suurem kui tähistajate kogusumma – see, mis «oluline», jääb reeglina konkreetselt sõnastamata.

Kogu pealkiri «Üle sõnalatvade» esineb kandva kujundina kogu avaluuletuses. Samas selgub, et üle sõnalatvade nägemine on mitte eeldus, vaid tagajärg. See on perspektiiv, mille suudab avada «rabav» luuletus sellele, kes teda loeb. See on lugeja privileeg, mille nimel peab luuletaja kõvasti tööd tegema.

Tanka puhul on selle töö lõpptulemusel lisaks füüsikaliselt mõõdetamatule kvaliteedile ühtlasi silpides mõõdetav kvantiteet. Mis tähendab, et autor peab suutma talitseda stiihilist sõnadevoolu; kammitsema mõtte, tunde ja keele ennastnautleva tulva etteantud mõõtudega kitsukesse aedikusse. Ta peab tegema nii, et mõte ja tunne ei takerduks süntaksi rägastikus, et sõnum ei sumbuks sõnadesse.