Kristjan Ilves tahaks võistelda, kuid peab veel kannatust varuma

«Kindlasti juba ootan MK-sarja algust. Oktoobri keskel algabki suve-sügise raskeim periood. Tunned, et oled valmis võistlema, kuid tegelikkuses pead veel kuu aega rutiinselt trenni tegema. Vaim on selleks valmis, küll saan hakkama!» ütleb Ilves.

Ilves tunnistab, et varem on just ettevalmistuse viimases osas probleeme olnud, ning nüüd, kogemuste kasvades, loodab neid vältida. «Trennidega algab paras laveerimine, nüüd on kvaliteet tähtsaim. Oluline on säilitada füüsiliselt hea toonus, samuti peab pea hooajaks värskeks jääma. Elu õpetab, varem on ämbreid kolistatud, tahan nüüd ühe korra ka täppi panna.»