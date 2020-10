Alistamatu Kotkas lahkus suurelt areenilt

Võit Gaethje üle tuli teises raundis kägistusvõttega; tegelikult võinuks matš lõppeda juba avaraundis, kuid siis päästis ameeriklase kellahelin. Kuigi ­Nurmagomedov saavutas sellest hoolimata üsna kiire võidu, oli matšiks valmistumine talle äärmiselt keeruline. UFC pealik Dana White avaldas, et kolm nädalat tagasi sattus Nurmagomedov jalaluumurruga haiglasse. «Ta murdis kaks varvast ja ühe luu jalas. Kuulsin seda alles praegu. Enne ei rääkinud sellest keegi,» lausus White. «Ta on kogu maailma kõvemaid mehi, pound-for-pound’i võitleja number üks. Temast tuleb rääkida kui ühest paremast võitlejast läbi aegade.»

Just pound-for-pound’i edetabelis reastatakse UFC parimaid võitlejaid ning enne eilset lahingut oli Nurmagomedov seal teisel kohal. Teda edestas ameeriklane Jon Jones, kes võistleb teises kaaluklassis ja on karjääri jooksul võitnud 28 lahingust 26, kuid dagestanlane soovis, et ta viimaks liidriks tõstetaks, kuna ta lihtsalt väärib seda. «Kui ma teisipäeval avaldatavat edetabelit vaatan, siis loodan, et UFC on mind märkinud esimeseks, kuna olen seda väärt. Kogu MMA karjääris olen olnud 29 matši võitmatu ja nendest 13 teenisin UFCs,» selgitas Nurmagomedov.