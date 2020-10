F1-sarja valitseja Lewis Hamilton tõusis veelgi kõrgemale

Tiimisisene lahing sai otsustatud 20. ringil, kui Hamilton DRSi abiga soomlasest mööda sai. Liidriks tõusnuna britt enam tagasi ei vaadanud ning ruudulipu kukkudes oli tema edumaa Bottase ees enam kui 25 sekundit, mis on tänavuse hooaja suurim vahe kahe esimese sõitja vahel. Varasem tipptulemus pärines Hispaania GPst, kus Hamilton edestas Max Verstappenit 24,177 sekundiga. Mercedese esipiloodi meeletust üleolekust annab tunnistust ka fakt, et viiendana lõpetanud Perez jäi sõidu lõpuosas käekrambiga võidelnud ilmatšempionist terve ringi maha.

Väljend «Mercedese esipiloot» oli Portugalis aga ilmne ja see ärritas paljusid vormelisõpru. Kui Hamilton 41. ringil boksi tuli, pandi tema masinale alla kõva seguga rehvid. See info edastati ka ajutiselt liidriks tõusnud Bottasele, kes teatas seejärel raadio teel tiimile, et tema soovib, vastupidi, pehmeid rehve. Ent järgmisel ringil boksi tulnuna kruviti ka tema neljarattalise külge kõva seguga rehvid.