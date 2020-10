Spordi lühiuudised

Itaalia velotuuri võitis britt Geoghegan Hart

Eile lõppes aasta teine suurtuur ning võitja saatus otsustati viimasel eraldistardiga sõidus. Pärast enam kui 3300 km hoidis liidripositsiooni austraallane Jay Hindley, kelle edu briti Tao Geoghegan Harti ees oli niivõrd ­väike, et neile märgiti enne viimast ­etappi sama aeg. Viimane ei jätnud ­midagi juhuse hooleks ning läbis ­viimase, 15,7 km etapi Hindleyst 39 ­sekundit kiiremini. Nõnda kuuluski 25-aastasele Team Ineose ratturile ihaldatud trofee, mida oli varem suutnud võita ainult üks britt. Seda 2018. aastal, kui Itaalias võidutses Geoghegan Harti praegune meeskonnakaaslane Christopher Froome. Ainsa eestlasena tänavu Girol osalenud Tanel Kangert sai üldarvestuses 32. koha.

Stabiilselt sõitnud Leok teenis Belgias punktilisa

Uue lootsi käe all maitses Vene viimaks võidurõõmu

Korvpallikoondislase Siim-­Sander Vene koduklubi Fuenlabrada avas Hispaania korvpalli meistriliigas võidu­arve, kui alistas 100:72 Gipuzkoa. 29-aastase eestlase mäng kõige paremini ei sujunud. Ta sekkus mängu pingilt, kuid ei saanud üheksa ­minutiga ühtegi punkti kirja. Vene eksis ­korra lähi- ja korra kaugviskel. Küll aga andis ta kaks korvisöötu. Tegu oli Fuenlabrada esimese võiduga tänavusel hooajal ning see tuli kohe pärast peatreeneri vahetust. Eile juhendas meeskonda nädal aega tagasi ametisse astunud Javier Juarez. 19 meeskonna konkurentsis on Vene koduklubi võidu ja viie kaotusega 16. kohal.

Eesti koondise ründaja pandi karantiini

Eesti jalgpallikoondise ääreründaja Henrik Ojamaa peab järgmised päevad veetma karantiinis, kuna tema koduklubis Lodzi Widzewis andsid kaks pallurit positiivse koroonaproovi. Poola esiliigaklubi andis koroonajuhtumitest teada ühismeedias ning lisas, et on saatnud kogu esindusmeeskonna 27. oktoobrini karantiini. Positiivse koroonaproovi andnud mängijad tunnevad klubi sõnul end hästi ning on meditsiinitöötajate hoole all.