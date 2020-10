Digitaristu on püsiühendusega infrastruktuur digitaalsete tehnoloogiate kasutamiseks. Selle infrastruktuuri tänane parim lahendus peab olema rajatud fiiberoptiliste kaablitega niimoodi, et igas tarbimiskohas oleks tagatud minimaalselt 1 Gbps üles- ja allalaadimiskiirus igal hetkel. Lisaks peab olema võimalik taristu läbilaskevõimet veelgi parandada ilma uute kaevamistöödeta.

Digitaristu rajamine on riiklik ülesanne. Hetkel terviklikku digitaristu väljaehitamise ja investeeringute kava pole. Kuulsime peaministrit riigieelarvet tutvustades kasutamas sõnu, et riik investeerib kümme miljonit eurot digipöörde tegemiseks digitaristu väljaehitamisele. Meie hinnangul on üle-eestilise digitaristu väljaehitamiseks vajalik investeering suurusjärgus 700 miljonit kuni miljard eurot. Kahekohaliste investeeringumiljonitega toimub hoopis digitaalne tagasipööre.