Eesti elanikud võib jagada kaheks. Ühtedel on kiire internet, teistel seda pole. Suhe on 14:86. Võiks ju arvata, et loomupärane tasakaalutus, Pareto printsiip. Vähemusel, kes on saanud andmeside kiirust suurendada, on infoühiskonnas valitsev mõju, aga valdaval enamikul on sekkumisvõimalus puudulik. Kui ei ole kiiret internetti, ei saa ehitada asjade internetti, e-riiki ega tarka linna, kaugtöö ja e-õppe keskkonnad hakivad.