Marge-Marie Paas: Fanny de Sivers vääriks mälestusmärki

Eesti keeleteadlase, tõlkija ja esseisti Fanny de Siversi (1920–2011) sünnist möödus 26. oktoobril sada aastat. Paljude vanema põlvkonna eestlaste hulgas oli see Eesti pariislanna väga armastatud, samas kui noorem põlvkond arvatavasti pole kuulnudki Fanny de Siversi nime. Siiski peaksime selle tegusa naise pärandit mäletama ja hindama ning mul on hea meel, et Eestis on sellel nädalal pühendatud talle tema sünniaastapäeva puhul terve hulk üritusi. Julgen arvata, et Fannyle endale see meeldiks!