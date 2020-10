Kui pandeemia on meile kõigile vähemalt ühte asja õpetanud, siis on see oskus märgata naeratust näomaski taga – tuleb vaadata inimeste silmi. Ning Leedu tugevaima parempoolse partei tähtsaimate tegelaste silmad on neil päevil sära täis tänu võidule parlamendivalimistel. Sellega aga rõõmustamise põhjused lõppevad, sest Leedu poliitikas segunevad fataalsed meeleolud irooniaga.