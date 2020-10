Hebo Rahman: Poolas toimuv pole okei

Kujutlege end naise olukorda, kes peab riikliku sunduse korras lõpuni kandma lapse, kes täiesti kindlalt sünnitusel või mõne aasta jooksul pärast seda (vahel kannatades, vahel lihtsalt vegeteerides) sureb. On inimesi, kes otsustavad sellise teekonna läbida, ja see on nende vaba valik. Aga sellist psüühilist ja füüsilist traumat riigi poolt oma inimestele peale sundida on lihtsalt äärmiselt jõhker.