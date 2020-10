Majanduse lühiuudised

Eestiski tegutsev Soome suurkontsern vahetab juhti

Soome ehituskontsern YIT teatas üllatuslikult juhi lahkumisest. Kontsern on alustanud uue juhi otsinguid. YIT kirjutas napis pressiteates, et YITs tegevjuhi ja presidendi ametikohta täitnud Kari Kauniskangas lahkus kontsernist 23. oktoobril ning et ajutiselt asendab teda ettevõtte Soome elamukinnisvaraüksuse juht Antti Inkilä. «Viimasel ajal on ärisegmendi kasumlikkus sattunud surve alla,» kirjutas selgituseks YIT nõukogu juht Harri-Pekka Kaukonen. «Uue juhi ülesanne saab olema strateegia juurutamine, efektiivsuse kindlustamine ja kliendile orienteeritud ning kaasava ettevõttekultuuri juurutamine kiiresti muutuvatel turgudel.»