Samsungil algab uus ajastu

Pühapäeval meie hulgast lahkunud Lee Kun-hee (09.01.1942–25.10.2020) pärijad peavad pärandatava vara pealt maksma kopsaka maksu, selle väärtusest 60 protsenti, mis hinnanguliselt ulatub 10 triljoni vonnini (7,5 miljardi euroni), samas kui analüütikud on eri meelt, mida maksu maksmiseks ette võetakse. Näiteks rahvusvahelisele ehitusele ja kaubandusele keskendunud ettevõtte Samsung C&T aktsia kerkis Lee surmateate järel tervelt 21,2 protsenti ning kindlustuskompanii Samsung Life Insurance aktsia 15,7 protsenti.

Lee Kun-hee juhtimise all kasvas tema isa Lee Byung-chulli 1938. aastal asutatud väike kaubandusettevõte rahvusvahelise mastaabiga konglomeraadiks (chaebol) Samsung Group, mis tegeleb peaaegu kõigega alates kindlustusest ja lõpetades laevaehitusega. Samsung C&T ehitas Dubaisse maailma kõrgeima hoone, Samsung Heavy Industries on aga käibe järgi suuruselt kolmas laevaehitaja maailmas.

Grupi kroonijuveeliks tõusis Kun-hee juhtimise all elektroonikaseadmete tootja Samsung Electronics, millest sai maailma suurim telerite, nutitelefonide ja mikrokiipide tootja.

Interbrandi hinnangul on Samsung väärtuselt viies kaubamärk maailmas, jäädes alla vaid Apple’ile, Amazonile, Microsoftile ja Google’ile.

«Nõukogu esimees Lee oli tõeline visionäär, kes muutis Samsungi kohalikust ettevõttest maailma juhtivaks innovaatoriks ja globaalse tööstuse raskekahuriks,» kirjutas Samsung pühapäeval ametlikus teadaandes. «Tema pärand jääb elama igavesti,» lisati järelehüüdes.

«Kvaliteet ennekõike!»

Lee Kun-hee võttis Samsungi juhtimise üle 1987. aastal, kuid kõige tähtsam sündmus Samsungile oli 1993. aastal Saksamaal Frankfurdi hotellis Grand Kempinski toimunud konverents, kus Lee pidas oma alluvatele kolm päeva kestnud kõne (iga päev õhtuni), milles ütles välja ka oma kuulsaima lause: «Välja tuleb vahetada kõik, välja arvatud naine ja lapsed!»

Kogu kõne anti välja ka 200-leheküljelise raamatuna, mis jagati kõigile töötajatele. Need, kellel oli probleeme kirjaoskusega, said selle koomiksina.

1990. aastate alguses tõusis Samsung maailma suurimaks kiibitootjaks, aga tarbijatele oli Samsungi toodang kehva disainiga ja mitte kuigi ihaldusväärne.

Toonase kuvandi kulminatsiooniks osutus 1995. aasta, kui selgus, et Leele kingitud mobiiltelefon ei tööta. Seepeale kästi tuhandetel telefonitehase töötajatel koguneda vabriku ette ja panna pähe peapael kirjaga «kvaliteet ennekõike!». Tuhanded telefonid ja muud elektroonikatarbed, mille väärtuseks hinnati umbes 50 miljonit dollarit, kuhjati kokku ja pandi põlema. Järelejäänud tuhk lükati buldooseriga laiali.

Vaatamata üleskutsele muuta kõike, oli edu esialgu siiski visa tulema. Pingutused hakkasid vilja kandma käesoleva sajandi alguses, kui Samsung hakkas võtma elektroonikaseadmete turul üha suuremat turuosa. 2006. aastal tõusti maailma suurimaks teleritootjaks mahu järgi, eelkõige tänu sellele, et suudeti Sonyst kiiremini lameekraane tootma hakata.

Samsung on Lõuna-Korea ülekaalukalt suurim chaebol ehk perekonna kontrolli all olev konglomeraat. Chaebol’idel oli suur roll Lõuna-Korea majanduse kasvus pärast Teist maailmasõda, kuid samas on neid süüdistatud hämarates majandus- ja poliitilistes tehingutes.

2014. aasta mais viidi Lee südamerabanduse tõttu haiglasse, kus ta viibis surmani.

Nüüd läheb Samsungi juhtimine üle Lee pojale, Harvardi haridusega ja kolme keelt vabalt valdavale Lee Jae-yongile, keda läänes teatakse rohkem nimega Jay Y.

Alates 2014. aastast Samsungi de facto juht Lee Jae-yongon on praegu veel nõukogu esimehe asetäitja kohal. FOTO: Im Hun-jung/ap

«Jay Y. sündis rikkas, ennast teostanud perekonnas,» ütles The Wall Street Journalile Korea Ülikooli majandusprofessor Mike Cho, kes on Lõuna-Korea ettevõtlusjuhtimise ekspert ning seetõttu Samsungit kaua jälginud. «Temal oli täiesti erinev haridus,» lisas ta.

Ekspertide arvates Samsungi konglomeraadis, kuhu kuulub kümneid ja kümneid vastastikuste ning omavahel läbi põimunud omandisuhetega sidusettevõtteid, esialgu suuri muutusi ei tule. Pigem usutakse, et nagu isagi, jätab Jay Y. igapäevase juhtimise Samsung Electronicsi kolme tegevjuhi hooleks, aga olulisemate otsuste langetamiseks tuleb temalt heakskiit saada.

Kuidas Lee Kun-hee omanduses olnud aktsiad tema kahe tütre ja Jay Y. Lee vahel jagunevad, pole teada. Jay Y. Lee on varem öelnud, et kulutab 95 protsenti oma ajast Samsung Electronicsile.

Poeg on juhtinud varjust

Souli riikliku ülikooli professor Park Sang-in ütles The Wall Street Journalile, et õed vaevalt Jae Y. Leega nõukogu esimehe koha pärast võitlema hakkavad, aga nad võivad soovida, et neile mõni üksus eraldataks.

Pärast isa sattumist haiglasse 2014. aastal ning Lee Jae-yongi saamist de facto Samsungi juhiks on ta erinevalt oma eelkäijatest suhelnud aktiivselt lääne Ränioru (Silicon Valley) juhtidega, kaasa arvatud Apple’i juhi Tim Cookiga. Ta on osalenud ka eksklusiivsel Sun Valley konverentsil, üritusel, mida on ajakirjanduses hakatud kutsuma meediamogulite suvepäevadeks. Mõni nädal pärast 2016. aasta presidendivalimisi oli ta ainus välismaa ettevõtte juht, keda kutsuti Valgesse Majja Donald Trumpi presidendiks valimisele pühendatud tööstusjuhtide vastuvõtule.