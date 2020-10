«Suurinvestori leidmine on päris lõppfaasis,» kinnitas Põldsamm Postimehele. Pärast seda, kui väliskaubandus- ja IT-minister Raul Siem tegi kurikuulsal 5G-sagedusvõrgu konkursil kannapöörde ja otsustas jagada võrgu neljaks võrdseks osaks, avanes Levikomile pikalt kinni olnud uks. Enne arvati, et tulevikuvõrk on kolme suure – Telia, Elisa ja Tele2 – päralt ning ülejäänud pühkigu suu puhtaks.