Kristi Raik: kas vaba maailm saab jälle juhi?

Viimased aastad on olnud läänelike väärtushinnangute ja reeglitel põhineva maailmakorra languse aeg. Liitlassuhted ja rahvusvahelised institutsioonid on muutunud hapramaks, õiguse ja jõu vaheline tasakaal maailmapoliitikas on nihkunud viimase kasuks. Kasvanud on lõhed lääne demokraatlike ühiskondade sees, mida näeme Eestis, Poolas, USAs, Suurbritannias ja mujal. Näiteks on USAs viimaste aastakümnete jooksul tundvalt vähenenud abiellumine n-ö üle parteijoonte ehk demokraatliku ja vabariikliku partei toetajate vahel. Kahe erakonna suhtlus on muutunud nii mürgiseks, et see püütakse pereringist väljas hoida.