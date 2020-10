Uus piirang sunniks baare varem sulgema

Sisuliselt tähendaks piirang, et oleks lõpp JOKK-skeemidel – näiteks ei saaks peolauda enne keskööd täis osta, poleks võimalik korgimaksu eest kaasatoodud jooke juua ega ka pärast keskööd talongidega alkoholi lunastada. Baarid saaksid küll uksed lahti hoida, kuid tegelikult poleks sellel mõtet. Uste kauem lahti hoidmine, et kliendid saaksid oma pudeleid silmitseda või teed juua, tulu ei too.