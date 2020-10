Jaan Männik: suurinvesteeringud vajavad tööjõudu, mida pole

Äsja on Eesti riik võtnud suure laenu ja on arutatud, kas see on õige ja mida selle rahaga teha. Räägitakse vajalikest ja raha nõudvatest investeeringutest, et turgutada majandust. Samas on eelarve suures defitsiidis. Leian, et eelarve kritiseerimine on parlamentaarses demokraatias peamiselt riigikogu opositsiooni vastutus, vähemal määral majandusajakirjanike ja majandusanalüütikute ülesanne.

Paljud riigid ja ka EL on laenanud raha, kuna koroonaviirus on põhjustanud suure majanduslanguse. Vaatame, milliseid võimalikke investeeringuid on arutatud Eestis. On otsustatud, et ehitame Rail Balticu ja maksumusest on umbes 20 protsenti riigi kanda. Veel on räägitud Tallinna- Haapsalu raudteest ning Tallinna- Tartu raudtee elektrifitseerimisest ja rekonstrueerimisest. Edasi on räägitud Tallinna-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamise jätkamisest ja ka neljarajalistest maanteedest teistes suundades. Maanteeamet väidab, et olemasolev maanteevõrk vajab hooldust ja kordategemist, mis maksaks umbes kaks miljardit eurot. Suurärimees Hans H. Luik leiab, et mingi tselluloositehas tuleks siiski Eestisse ehitada, millega võib nõustuda. Debatt keskendub sellele, kas meil on selleks raha.