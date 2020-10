Haigekassa õppis hankeprobleemidest

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et haigekassa on uuteks hangeteks vajalikud õppetunnid saanud. FOTO: Liis Treimann

Eile haigekassa tegevust tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel arutanud riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni rahuldasid haigekassa juhi Rain Laane selgitused ja lubadused, et varasematest probleemidest on õpitud ning uuteks hangeteks on vajalikud järeldused tehtud.