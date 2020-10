Selles valguses on tähelepanuväärne, et meie murdumatu valitsusliit ei kipu kuidagi murduma. Arvan teadvat sellise anomaalia mõningaid põhjusi. Kõigepealt, Jüri Ratas on oma ümmarguste väljaütlemiste kiuste jõudnud üsna nurgelise sõnakasutuseni. See omakorda tähendab, et ta on istunud samale pulgale Martin Helmega, kes on teravate ütlemiste poolest oma tasandi tegijate seas Euroopa meister. Nüüd on mehed võrdses patiseisus, mis malelaual tähendab viiki, see aga omakorda tähendab, et nad väärivad teineteist.