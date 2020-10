Kultuuri lühiuudised

«Magus elu» linastub suurtel ekraanidel

Selgusid Eesti parimad tantsijad

Kuldse Karika aasta tantsuauhindade kahepäevasel festivalil Eesti­ Rahva Muuseumis esines enam kui 2200 Eesti parimat tantsijat ning festivali grand prix’ rändkarika viis koju Tallinna tantsutrupp Kullo KT Stuudio oma tantsuga «1i», keda juhendab koreograaf Sandra Põld. «Võidutants «1i» läks kõigile südamesse. On uskumatu, kuidas trupp suutis panna niivõrd tõsise teema tantsukeelde. Tants oli leidlik ja nüansirikas ning tehniliselt ülikõrgel tasemel,» ütles žüriiliige ja tantsuvaldkonna korraldaja Sille Ardel. Kuldne Karikas on Eesti suurim tantsuvõistlus, mis toimus sel aastal 11. korda. Hooaja vältel võttis festivalist osa pea 8000 tantsijat ja koreograafi. Juba käib 12. hooaja planeerimine ning maakondlikud eelvoorud algavad järgmise aasta veebruaris.

Kogo galeriis näitus «Sanatoorne atmosfäär»

«Sanatoorne atmosfäär» on Belgia kunstniku Bruno Goosse isikunäitus, mis toimub Kogo galeriis koostöös Tartu Ülikooli humanitaar- ja kultuuriteaduste valdkonna romanistika professori Sara Bédard-Goulet’ga. Näitus põhineb teadustööl, mis uurib kunstide elumuutvat potentsiaali, selle keskmes on sanatooriumid, dekonstrueeritud lamamistoolid ja hallitusseened. «Rohkem kui muutumatut kohta, mis toetab aja peatumist lõputu ravikuuri ajal, mõistetakse sanatooriumit näitusel kui liikumise kiirendit, osakeste vahetit,» sõnab Bruno Goosse. Kogo galerii asub Tartus Aparaaditehases.

Pluuto esitleb debüütalbumit

Pluuto esitleb oma debüütalbumit sellel laupäeval, 31. oktoobril Tallinnas Fotografiskas, see jääb ka tema ainukeseks plaadiesitluskontserdiks. Pluuto esimene kauamängiv «Päripäeva» ilmus septembrikuus ning albumilt leiab tosin laulu, kus teevad kaasa ka villemdrillem, heleza, kaw ja uhiuus artist Margiiela, kes kõik ka sellel õhtul üles astuvad. Covid-19 tõttu on piletite arv piiratud ning noor artist loodab, et need, kes kohale tulevad, on vastutustundlikud. «Kutsun kõiki üles maske kandma, teeme sellest kontserdist ilusa mälestuse meile kõigile,» jääb Pluuto positiivseks.