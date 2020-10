Jude Law võimas roll: inimhinge kõdunemise visuaalne ilu

Ambitsioonikas ja sarmikas, aga tuisupäine pereisa Rory O’Hara (Jude Law) haistab seal nimelt magusat töövõimalust ning keelitab kolimisplaaniga nõustuma abikaasa Allisoni (Carrie Coon). Olles Inglismaal endale uhke pesa leidnud, hakkab nende ­ühine elu ­kiiva ­kiskuma, sest ahne­võitu Roryt äh­­vardab oht kao­­tada ees­ootav kopsakas palk, hobusetreenerist Allisonil on mure uue täkuga ning kahel lapsel – Samanthal (Oona Roche) ja Benil (Charlie Shotwell) – tekivad kohanemisraskused riigis, mis mõjub neile võõristavalt. Ja kui iga pereliige maadleb isikliku probleemiga, täitub palju lubav uus elamine paisuva ärevusega, kusjuures nende kolossaalses häärberis on nii palju ruumi, et vanemad ja lapsed ainult kaugenevad üksteisest, selle asemel et raskustes kokku tulla.