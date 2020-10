Eesti lühiuudised

Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtus eile terviseameti peadirektori Üllar Lannoga. Lanno tõi kohtumisel esile, et koroonaviiruse tõttu tegutsetakse praegu maksimaalse kontaktide jälgimisvõimekuse piiril ja töömahu kasvades on kaasatud teisi riigiasutusi. Tema hinnangul on Covid-19 tulnud selleks, et jääda, ja seetõttu vajab amet lähiajal 27 uut ametikohta. Personali hoidmiseks ja värbamiseks on Lanno sõnul hädavajalik ka praeguse palgataseme tõstmine. Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) ütles, et selle aasta esimesest lisaeelarvest on terviseamet saanud raha tööjõu palkamiseks, muudeks kulutusteks ning ka ületundide tasustamiseks. Komisjoni esimees lisas, et ka järgmisel aastal näeb riik ette täiendavalt miljoneid eurosid just terviseametile. PM