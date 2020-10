Krimilugu, mille kahtlusalused pärinevad KuKu klubist

Aasta 1965. Tallinn. J. Tombi nimelise kultuuripalee uus hoone Salme tänaval on hiljuti valminud. Pärnu maantee viadukti asemel on veel «Hendriksoni küür». KGB valvab kõike ja kõiki. Meelelahutuslokaalis Kujutavate Kunstide Klubi käib kultuurirahva seltsielu täie hooga. KGB kaastöötaja pseudonüümiga Lippe on saanud ülesande jälgida mitte väga produktiivset, kuid julgeolekule ebaharilikult palju huvi pakkuvat kirjanikku.