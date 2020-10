Tänavu autoralli MM-kalendris debüteerinud Rally Estonia on ka järgmise hooaja kavas. Et majutus oleks meelepärane ja hind (võimalikult) taskukohane, on paljud fännid hakanud juba praegu võistluse ajaks peatumiskohta otsima. Nagu enne tänavustki võistlust, on soomlaste hulgast kosta nurinat.