Kehalas on starti oodata ka WRC-autosid

Rallirahval on põhjust rõõmustada, sest 14. novembril toimub Kehala ralli, kuhu eeldatavalt on oodata ka WRC-autosid. Ühepäevasel rallil sõidetakse kolm korda kolm kiiruskatset, millel kogupikkust 56,91 kilomeetrit. Tegemist on kruusaralliga, kuid kahe protsendi ulatuses sõidetakse ka asfaldil. Koos ülesõitudega on rallil pikkust 205 kilomeetrit. Võistlusklasse on Kehala rallil kolm.