Tudeng heidab kolledžile ette keelenõude muutmist

Tudeng (nimi toimetusele teada) rääkis, et samas olukorras on ka paljud teised tudengid, tema sõnul lausa 11 inimest. Kui ta mõned aastad tagasi kolledžisse astus, ei nõutud tudengitelt eesti keeles taset C1. Küll aga nõuti seda temast aasta hiljem sisseastujatelt. «Meile teatati Facebookis, et tingimused muutuvad ning nüüd peab meil olema keeletase C1,» rääkis tudeng.