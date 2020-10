Kuidas seletada pilte surnud punktile

Kui astume sisse näitusele «Olge te hoitud ja armastatud», näeme kõigepealt Dénes Farkasi fotot lumistest Teravmägedest. See on osa seeriast, mille käigus käis Farkas pildistamas seemnepanku, kus säilitatakse seemneid juhuks, kui maailmas peaksid asjad väga viltu minema. Farkasi foto on nii hele, et see võib võtta silmist natuke valusaks. Näituse saatetekst ütleb meile ka nii: «Peaaegu puutetundlikule visuaalsusele toetudes püüab see näitus eirata verbaalselt konstrueeritud kontekste.» Juba see lause sätib meile ette horisondi, mis eeldab vaikust või vakatust.