Tartu linnavalitsuse püüe Narva maantee 101 suurt puumaja avalikul oksjonil müüa kukkus oktoobri alguses kolmandat korda läbi, sest ükski huviline oksjonile ei ilmunud. Nüüd minnakse neljandale katsele. Kui seni on maja pakutud alghinnaga 380 000 eurot, siis nüüd on linnavarade osakond jõudnud järeldusele, et see ei vasta turu tingimustele. Hiljuti telliti kinnisvarabüroost Uus Maa uus hinnang ning järgmine oksjon algab 280 000 euro pealt. TPM