Salapilk võõrasse külmkappi

Lavastus sünnibki bussis ja neljas korteris, mida me oma väikese bussiseltskonnaga külastame. Mu teatrikaaslane küsis etenduse sissejuhatust vaadates tabavalt, kas lavastus on tellimustöö Eesti statistikaametilt. Näitlejad Kaarel Targo, Märt Koik, Mihkel Kallaste ja Karl Edgar Tammi kehastuvad etenduse jooksul entusiastlikeks statistikuteks-koolitajateks. Sissejuhataval «koolitusel» saame teada, mis on mediaanpalk, tulu­kvintiilid, tarbimiskaalud ja võtmelise tähtsusega mõjuv leibkonnaliikme ekvivalentnetosissetulek.