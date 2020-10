«Rebecca» on kummituslugu ilma kummituseta

Pärast kiireid mesinädalaid mõisa jõudes selgub aga, et äärmiselt unenäoline romanss hakkab hääbuma, kui mõrsja avastab, et eelmise proua, Rebecca de Winteri essents pole mõisast kuhugi kadunud, vastupidi, Rebecca on oma enneaegsest surmast hoolimata mõisas kohal rohkemgi kui kunagi varem. Olukorda ei lihtsusta just üleliia tõik, et Maxim hakkab näitama oma tõelist ja agressiivset palet, suutmata endiselt eelmisest armastatust lahti lasta, ning jäine ja vastumeelne majahoidja proua Danvers (Kristin Scott Thomas) hõõrub värskele proua de Winterile igal võimalusel nina alla, et temast ei saa kunagi imelist Rebeccat.